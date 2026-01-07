Wie viel eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr gekostet hätte

Anlage: Erfolg oder Verlust?

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cardano Investoren gebracht.

Cardano wurde am 29.06.2025 bei 0,5774 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10.000 USD in ADA zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.320,34 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.521,40 USD, da sich der Wert von Cardano am 29.06.2026 auf 0,1456 USD belief. Damit wäre die Investition um 74,79 Prozent gesunken.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net