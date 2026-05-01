Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte

Anlage: Erfolg oder Verlust?

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Chainlink Investoren gebracht.

Chainlink wurde am 21.05.2025 bei 16,12 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10.000 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 620,33 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.048,05 USD, da sich der Wert von Chainlink am 21.05.2026 auf 9,750 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,52 Prozent gesunken.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,922 USD. Bei 26,73 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net