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Lohnende Ethereum-Investition?

Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ethereum Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,284.86 USD 14.13 USD 0.62 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr war ein Ethereum 3.872,25 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,2582 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 586,41 USD, da sich der Wert von Ethereum am 01.11.2026 auf 2.270,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,36 Prozent eingebüßt.

Bei 1.564,05 USD erreichte ETH am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.600,86 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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