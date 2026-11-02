Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gekostet hätte

Lohnende Ethereum-Investition?

02.11.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ethereum Investoren gebracht.

Bei 1.564,05 USD erreichte ETH am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.600,86 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein Ethereum 3.872,25 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,2582 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 586,41 USD, da sich der Wert von Ethereum am 01.11.2026 auf 2.270,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,36 Prozent eingebüßt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf ETH/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ETH/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung