DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.341 +0,3%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BMW 519000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Schwankungen im Griff? Volatilitäts-Targeting macht ETFs beweglicher Schwankungen im Griff? Volatilitäts-Targeting macht ETFs beweglicher
Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance unter der Lupe

Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte

20.06.26 11:03 Uhr
Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,2984 USD 0,0428 USD 1,90%
Charts|News

Vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46,84 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,35 ICP im Portfolio. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,256 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,16 USD wert. Das entspricht einem Minus von 95,18 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Am 08.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com