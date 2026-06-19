Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Engagement verlieren können.
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Vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46,84 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,35 ICP im Portfolio. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,256 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,16 USD wert. Das entspricht einem Minus von 95,18 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Am 08.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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