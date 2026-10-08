Wie viel eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet hätte

Performance unter der Lupe

08.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Solana-Engagement verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 09.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 220,89 USD.

Vor 5 Jahren notierte Solana bei 154,34 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 64,79 SOL im Portfolio. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 116,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.528,80 USD wert. Das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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