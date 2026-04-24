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Wachstum oder Verlust?

Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte

25.04.26 19:43 Uhr
Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
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Charts|News

Am 23.12.2021 notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1,338 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.814,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,85 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Bei 3,575 USD erreichte Toncoin am 01.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com