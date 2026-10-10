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Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.46 USD 0.01 USD 0.97 %
Charts | News

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Bei einem TON-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.850,58 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,449 USD), wäre die Investition nun 4.130,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,69 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 07.05.2026 bei 2,710 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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