Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte

Langfristige Anlage

10.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 07.05.2026 bei 2,710 USD.

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Bei einem TON-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.850,58 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,449 USD), wäre die Investition nun 4.130,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,69 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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