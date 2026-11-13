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Krypto-Investment im Fokus

Wie viel eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Uniswap-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
5.77 USD -0.27 USD -4.54 %
Charts | News

Uniswap wurde gestern vor 3 Jahren bei 5,417 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 1.846,17 Uniswap in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.149,26 USD, da sich der Wert von Uniswap am 12.11.2026 auf 6,039 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,49 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von UNI wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

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