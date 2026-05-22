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Krypto-Anlage unter der Lupe

Wie viel eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren gekostet hätte

23.05.26 11:03 Uhr
Wie viel eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren gekostet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Engagement verlieren können.

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Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 32.843,15 VeChain in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 213,73 USD, da VeChain am 22.05.2026 0,006508 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 78,63 Prozent.

Bei 0,006443 USD erreichte die Kryptowährung am 23.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com