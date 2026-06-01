Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Anlage im Fokus

Vor Jahren Polkadot gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.06.2021 war Polkadot 26,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 370,55 Polkadot. Da sich der Wert eines Coins am 03.06.2026 auf 1,104 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 409,25 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 95,91 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.06.2026 erreicht und liegt bei 1,046 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4,543 USD.

Redaktion finanzen.net