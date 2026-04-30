Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Langfristiges Investment

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Sui Investoren gebracht.

Sui wurde am 02.05.2025 zu einem Wert von 3,423 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 29,22 Sui im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 27,09 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,9273 USD belief. Mit einer Performance von -72,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0,8454 USD. Am 27.07.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net