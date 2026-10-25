DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.626 -0,7%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SUI-Anlage im Blick

Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Sui-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,524 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 396,21 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 371,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.10.2026 auf 0,9388 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,81 Prozent eingebüßt.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 2,677 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.