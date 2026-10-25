Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

SUI-Anlage im Blick

25.10.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Sui-Investition gewesen.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 2,677 USD.

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,524 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 396,21 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 371,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.10.2026 auf 0,9388 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,81 Prozent eingebüßt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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