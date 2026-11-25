Investition im Check

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Tether verlieren können.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 20.11.2026 bei 0,9977 USD. Am 02.12.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,9997 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 100,03 USDT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,89 USD, da Tether am 24.11.2026 0,9986 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,11 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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