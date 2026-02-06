Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Langfristiges Investment

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Toncoin Investoren gebracht.

Toncoin wurde am 06.02.2025 zu einem Wert von 3,726 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 26,84 Toncoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 37,48 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,397 USD belief. Mit einer Performance von -62,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,263 USD. Am 31.03.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net