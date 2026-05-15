Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

TONAnlage im Fokus

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Toncoin Anlegern gebracht.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,065 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.263,05 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.364,35 USD, da Toncoin am 15.05.2026 1,950 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 36,36 Prozent.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net