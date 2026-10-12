Wie viel Gewinn ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Bitcoin gewesen.
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Bitcoin notierte gestern vor 5 Jahren bei 57.369,35 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,00174 BTC. Da sich der Wert eines Coins am 11.10.2026 auf 83.646,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,80 USD wert. Mit einer Performance von +45,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58.550,66 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Bitcoin am 13.10.2025 bei 115.224,01 USD..
Redaktion finanzen.net
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