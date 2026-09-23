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Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Dogecoin-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.09 USD -0.01 USD -8.24 %
Charts | News

Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000226 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 441.520,60 Dogecoin im Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1002 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44.247,83 USD wert. Damit wäre die Investition 44.147,83 Prozent mehr wert.

Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Bei 0,2663 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

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