Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Anlage im Check

23.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Dogecoin-Investition gewesen.

Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Bei 0,2663 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000226 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 441.520,60 Dogecoin im Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1002 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44.247,83 USD wert. Damit wäre die Investition 44.147,83 Prozent mehr wert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DOGE/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DOGE/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung