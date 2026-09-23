Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Dogecoin-Investition gewesen.
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Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000226 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 441.520,60 Dogecoin im Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1002 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44.247,83 USD wert. Damit wäre die Investition 44.147,83 Prozent mehr wert.
Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Bei 0,2663 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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