DAX24.359 +0,3%Est505.851 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,20 +4,1%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.080 +1,6%Euro1,1719 -0,2%Öl109,4 +0,2%Gold4.580 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX legt zu und visiert Chart-Widerstand an Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX legt zu und visiert Chart-Widerstand an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition im Blick

Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

04.05.26 11:03 Uhr
Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum-Investition verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.366,9290 USD 42,6956 USD 1,84%
Charts|News

Am 03.05.2023 kostete Ethereum 1.904,05 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 5,252 Ethereum in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.206,79 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.05.2026 auf 2.324,23 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 22,07 Prozent gleich.

Am 07.05.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.811,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4.828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com