Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Investition im Blick

So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum-Investition verdienen können.

Am 03.05.2023 kostete Ethereum 1.904,05 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 5,252 Ethereum in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.206,79 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.05.2026 auf 2.324,23 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 22,07 Prozent gleich.

Am 07.05.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.811,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4.828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net