Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wertentwicklung geprüft

Bei einem frühen Einstieg in Chainlink hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren war ein Chainlink 8,130 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,30 LINK im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 16.04.2026 auf 9,569 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,70 Prozent vermehrt.

Bei 7,922 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net