Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren eingefahren hätte
Investoren, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Gestern vor 10 Jahren war ein Dogecoin 0,000220 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.544.628,25 Dogecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 371.585,03 USD, da Dogecoin am 20.10.2026 0,081764 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 37.058,50 Prozent vermehrt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2058 USD.
Redaktion finanzen.net
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