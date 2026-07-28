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Investment im Check

Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ripple Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
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Ripple war am 27.07.2016 0,005904 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 16.938,01 Ripple im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18.033,38 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.07.2026 auf 1,065 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.933,38 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 1,038 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ripple am 07.08.2025 bei 3,317 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com