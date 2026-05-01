Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Langfristige Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Am 19.05.2025 notierte Tron bei 0,2667 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 3.749,60 Tron im Depot. Da sich der Wert von Tron am 19.05.2026 auf 0,3559 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.334,62 USD wert. Damit wäre die Investition 33,46 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,2636 USD. Bei 0,3664 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net