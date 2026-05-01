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Kryptowährungen

Wie viel Gewinn ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

04.05.26 11:03 Uhr
Wie viel Gewinn ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Litecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
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Charts|News

Am 03.05.2016 notierte Litecoin bei 3,680 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 271,74 LTC im Portfolio. Da sich der Wert von Litecoin am 03.05.2026 auf 55,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.031,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.403,16 Prozent angewachsen.

Am 05.02.2026 erreichte LTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 50,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com