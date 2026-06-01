Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Anlage im Check

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ripple-Engagement gewesen.

Ripple kostete gestern vor 3 Jahren 0,4798 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in XRP investiert hat, hat nun 208,40 Ripple im Depot. Die gehaltenen Ripple wären gestern 257,90 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 1,238 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 157,90 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 1,093 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net