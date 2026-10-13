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Gewinn oder Verlust?

Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.36 USD 0.02 USD 1.79 %
Charts | News

Ripple kostete am 12.10.2021 1,101 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 9.084,77 Ripple. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1,339 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.168,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,68 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 2,646 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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