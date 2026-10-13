Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Gewinn oder Verlust?

13.10.26 11:03 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 2,646 USD.

Ripple kostete am 12.10.2021 1,101 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 9.084,77 Ripple. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1,339 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.168,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,68 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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