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Langfristige Investition

Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

14.05.26 19:43 Uhr
Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Solana gewesen.

Werte in diesem Artikel
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Solana kostete am 13.05.2021 41,03 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 243,74 SOL. Das Investment hätte nun einen Wert von 22.203,10 USD, da Solana am 13.05.2026 91,09 USD wert war. Das kommt einer Steigerung um 122,03 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 23.02.2026 bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com