Wie viel Gewinn eine Investition in Binance Coin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Binance Coin Investoren gebracht.
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Binance Coin kostete gestern vor 3 Jahren 212,33 USD. Bei einer BNB-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,710 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.489,03 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.10.2026 auf 740,81 USD belief. Damit wäre das Investment 248,90 Prozent mehr wert.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Am 27.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.140,62 USD.
Redaktion finanzen.net
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