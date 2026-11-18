Wie viel Gewinn eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Binance Coin gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 17.11.2021 notierte Binance Coin bei 577,56 USD. Bei einer BNB-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,31 Binance Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.315,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.11.2026 auf 595,77 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 10.315,22 USD entspricht einer Performance von +3,15 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BNB am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 949,46 USD.
Redaktion Finanzen.net
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