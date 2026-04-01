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BCH-Investition im Blick

Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingebracht hätte

27.04.26 19:43 Uhr
Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Bitcoin Cash verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
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Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 356,08 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,808 BCH. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.277,65 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 26.04.2026 auf 454,95 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 1.277,65 USD, was einer positiven Performance von 27,77 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 05.05.2025 bei 353,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com