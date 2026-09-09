Wie viel Gewinn eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Vor Jahren in Dogecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 08.09.2023 kostete Dogecoin 0,063652 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 15.710,41 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 08.09.2026 auf 0,090033 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.414,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,45 Prozent angewachsen.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Bei 0,2895 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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