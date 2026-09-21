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Investition im Fokus

Wie viel Gewinn eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Litecoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
59.28 USD 0.54 USD 0.92 %
Charts | News

Am 20.09.2016 lag der Kurs von Litecoin bei 3,830 USD. Bei einer Investition von 100 USD in LTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,11 Litecoin. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (58,74 USD), wäre die Investition nun 1.533,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.433,61 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 126,03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com

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