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XMR-Anlage

Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren Monero gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
615.01 USD 8.64 USD 1.43 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren war ein Monero 152,38 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 6,563 Monero. Da sich der Wert von Monero am 19.10.2026 auf 606,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.979,36 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 297,94 Prozent gesteigert.

Bei 292,19 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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