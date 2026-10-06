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XRP-Anlage im Blick

Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ripple-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.50 USD 0.00 USD -0.29 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Ripple 0,5236 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in XRP investiert worden wären, hätte man nun 1.909,81 Ripple im Depot. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1,508 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.880,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 188,01 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 0,9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Bei 2,879 USD erreichte Ripple am 08.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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