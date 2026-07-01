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Lohnende Stellar-Investition?

Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

07.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Stellar gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1938 USD -0,0061 USD -3,06%
Charts|News

Vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0,096164 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 10.398,87 Stellar. Die gehaltenen Coins wären gestern 2.078,97 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1999 USD belief. Damit wäre die Investition um 107,90 Prozent gestiegen.

Bei 0,1435 USD erreichte XLM am 22.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com