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Investition unter der Lupe

Wie viel Verlust bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wer vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
5.90 USD -0.12 USD -2.04 %
Charts | News

Ethereum Classic kostete gestern vor 5 Jahren 54,92 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,821 ETC. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 15.11.2026 gerechnet (6,019 USD), wäre das Investment nun 10,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,04 Prozent abgenommen.

Bei 5,785 USD erreichte ETC am 14.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 18.11.2025 bei 14,64 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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