Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Lukratives ICP-Investment?

15.08.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Internet Computer Investoren gebracht.

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in ICP vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,135 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 14.08.2026 gerechnet (2,240 USD), wäre das Investment nun 4,783 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 95,22 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net