Wie viel Verlust bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen wäre

APT-Performance im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aptos-Einstieg gewesen.

Aptos wurde am 13.06.2025 zu einem Wert von 4,496 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 2.224,34 Aptos im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 1.491,13 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6704 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,09 Prozent verringert.

Bei 0,6211 USD erreichte APT am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net