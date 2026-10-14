DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,88 -1,1%Nas 26.672 -2,0%Bitcoin 73.299 -1,3%Euro 1,1137 -0,6%Öl 106,6 +0,9%Gold 4.085 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Investment

Wie viel Verlust bei einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren angefallen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Dogecoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.08 USD 0.00 USD -2.70 %
Charts | News

Dogecoin notierte am 13.10.2021 bei 0,2323 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 430,50 DOGE-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,30 USD, da Dogecoin am 13.10.2026 0,084316 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 36,30 USD, was einer negativen Performance von 63,70 Prozent entspricht.

Am 06.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2058 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.