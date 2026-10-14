Wie viel Verlust bei einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren angefallen wäre

Krypto-Investment

14.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Dogecoin verlieren können.

Am 06.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2058 USD.

Dogecoin notierte am 13.10.2021 bei 0,2323 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 430,50 DOGE-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,30 USD, da Dogecoin am 13.10.2026 0,084316 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 36,30 USD, was einer negativen Performance von 63,70 Prozent entspricht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DOGE/USD

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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