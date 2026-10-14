Wie viel Verlust bei einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren angefallen wäre
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Dogecoin verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Dogecoin notierte am 13.10.2021 bei 0,2323 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 430,50 DOGE-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,30 USD, da Dogecoin am 13.10.2026 0,084316 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 36,30 USD, was einer negativen Performance von 63,70 Prozent entspricht.
Am 06.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2058 USD.
Redaktion finanzen.net
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