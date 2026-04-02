Wie viel Verlust bei einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr angefallen wäre

Hochrechnung

Investoren, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 15,87 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 63,01 Ethereum Classic in seinem Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8,736 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 550,50 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 44,95 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Bei 24,70 USD erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net