Wie viel Verlust bei einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr angefallen wäre

HBAR-Investment im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,1973 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investierten, hätten nun 506,95 Hedera im Besitz. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,092834 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,06 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 47,06 USD entspricht einer negativen Performance von 52,94 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Bei 0,2914 USD erreichte Hedera am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net