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Kryptowährungen

Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.39 USD 0.01 USD 0.83 %
Charts | News

Am 18.09.2025 notierte Toncoin bei 3,160 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.164,39 TON im Portfolio. Da sich der Wert von Toncoin am 18.09.2026 auf 1,375 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.351,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,49 Prozent verringert.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 20.09.2025 erreicht und liegt bei 3,091 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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