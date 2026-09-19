Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Kryptowährungen

19.09.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 20.09.2025 erreicht und liegt bei 3,091 USD.

Am 18.09.2025 notierte Toncoin bei 3,160 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.164,39 TON im Portfolio. Da sich der Wert von Toncoin am 18.09.2026 auf 1,375 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.351,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,49 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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