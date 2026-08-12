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Langfristige Investition

Wie viel Verlust bei einem Investment in Tron von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Tron von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tron-Einstieg gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
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Tron kostete am 11.08.2025 0,3453 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2.895,91 TRX. Das Investment hätte nun einen Wert von 969,40 USD, da Tron am 11.08.2026 0,3347 USD wert war. Das entspricht einer Einbuße um 3,06 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tron am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com