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Entwicklung des Investments

Wie viel Verlust bei einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einer frühen Investition in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.01 USD 0.00 USD 0.77 %
Charts | News

VeChain war am 04.09.2025 0,023149 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.198,06 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 04.09.2026 295,14 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,006832 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -70,49 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,025948 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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