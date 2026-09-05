Wie viel Verlust bei einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr angefallen wäre

Entwicklung des Investments

05.09.26 11:03 Uhr

Bei einer frühen Investition in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,025948 USD.

VeChain war am 04.09.2025 0,023149 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.198,06 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 04.09.2026 295,14 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,006832 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -70,49 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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