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Wie viel Verlust bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.36 USD 0.01 USD 4.11 %
Charts | News

Vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 0,9845 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 101,57 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 15.08.2026 gerechnet (0,3481 USD), wäre das Investment nun 35,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,64 Prozent verringert.

Am 01.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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