Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0,1863 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 536,73 POL. Mit dem POL-USD-Kurs vom 17.10.2026 gerechnet (0,092461 USD), wäre das Investment nun 49,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,37 Prozent abgenommen.
Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 26.10.2025 bei 0,2025 USD.
Redaktion finanzen.net
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