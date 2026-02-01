Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Langzeit-Anlage

Bei einem frühen Stellar-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,4868 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.543,25 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.490,62 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.02.2026 auf 0,1699 USD belief. Damit wäre das Investment um 65,09 Prozent gesunken.

Bei 0,1470 USD erreichte XLM am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net