Wie viel Verlust bei einem Sui-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Investition unter der Lupe

16.08.26 11:03 Uhr

Wer vor Jahren in Sui eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 3,706 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,98 SUI. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 15.08.2026 gerechnet (0,6765 USD), wäre das Investment nun 18,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,75 Prozent abgenommen.

Bei 0,6712 USD erreichte SUI am 06.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Sui am 18.09.2025 bei 3,893 USD.

Redaktion finanzen.net