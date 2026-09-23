Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Hochrechnung

23.09.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Tether Anlegern gebracht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Vor 1 Jahr notierte Tether bei 1,001 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,90 Tether in seinem Portfolio. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,11 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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