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Hochrechnung

Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Tether Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD -0.02 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Tether bei 1,001 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,90 Tether in seinem Portfolio. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,11 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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