Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Tether Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr notierte Tether bei 1,001 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,90 Tether in seinem Portfolio. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,11 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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