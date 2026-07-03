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Investition unter der Lupe

Wie viel Verlust bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

04.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre | finanzen.net

Wer vor Jahren in Toncoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,7994 USD 0,1218 USD 7,26%
Charts|News

Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3,508 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,51 TON. Mit dem TON-USD-Kurs vom 03.07.2026 gerechnet (1,678 USD), wäre das Investment nun 47,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,18 Prozent abgenommen.

Bei 1,202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com