Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in VeChain gebracht.
Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs vom 11.09.2026 gerechnet (0,007295 USD), wäre die Investition nun 2.395,96 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 2.395,96 USD entspricht einer negativen Performance von 76,04 Prozent.
Bei 0,004358 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,025948 USD.
Redaktion finanzen.net
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