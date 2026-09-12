Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Investition im Fokus

12.09.26 11:03 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in VeChain gebracht.

Bei 0,004358 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,025948 USD.

Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs vom 11.09.2026 gerechnet (0,007295 USD), wäre die Investition nun 2.395,96 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 2.395,96 USD entspricht einer negativen Performance von 76,04 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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